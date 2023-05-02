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18 видов новых психоактивных веществ нашли в сточных водах разных стран мира

2 мая 2023 17:58
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
18 видов новых психоактивных веществ нашли в сточных водах разных стран мира
Сточные воды в Калифорнии, США. Фото: REUTERS/Nathan Frandino
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Исследователи австралийского Университета Квинсленда проверили сточные воды 16 стран мира. В результате экспертизы было обнаружено 18 видов новых психоактивных веществ.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на исследование.

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Подробности

Ученые анализировали сточные воды с 2019 по 2022 год. Образцы брали в 47 городах Европы, США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Китае, Бразилии и Корее.

В результате было обнаружено 18 видов новых психоактивных веществ. Это свидетельствует о повышении использования препаратов.

Новые психоактивные вещества — это препараты, вызывающие наркотическое опьянение, имитируя классические виды наркотиков, такие как героин, кокаин, МДМА и другие.

Их популярность обусловлена более низкой ценой, легальностью и доступностью — в некоторых странах их продают даже в уличных магазинах и киосках.

"Правоохранительным органам трудно контролировать обращение этих соединений, поскольку они, как правило, производятся в гораздо меньших количествах, чем традиционные запрещенные наркотики, и многие из них имеют "серый" легальный статус", — говорится в исследовании.

Анализ сточных вод помогает качественно оценить уровень использования и географическую распространенность разных препаратов.

Новое исследование демонстрирует, что новые психоактивные вещества используются на разных континентах и в разных странах. Наибольшее потребление синтетических веществ было зафиксировано в новогодний период, что указывает на использование наркотиков на фестивалях и вечеринках.

Напомним, ученые исследовали волосы наших предков, живших почти 3600 лет назад, и узнали, какие наркотики они употребляли.

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