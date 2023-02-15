19-річний китаєць став наймолодшою людиною, у якої діагностували хворобу Альцгеймера — що відомо

Лікарі провели обстеження та зазначили, що симптоми хлопця типові для хвороби Альцгеймера

У Китаї діагностували хворобу Альцгеймера у 19-річного хлопця. Протягом двох років він поступово втрачав пам'ять, як одного разу не зміг повернутися додому зі школи. Вчені назвали китайця наймолодшою людиною, у якої діагностували Альцгеймера.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Дослідники наголосили, що це відкриття може спростувати думку про те, що когнітивні порушення виникають лише у літніх людей.

Протягом останніх двох років 19-річний хлопець все частіше втрачав свої речі та не міг пригадати події з життя. Йому довелося кинути навчання в школі, оскільки він не зміг одного разу повернутися самостійно додому.

За результатами усного тесту припускали, що пам'ять юного китайця була пошкоджена. Лікарі провели обстеження та зазначили, що симптоми хлопця типові для хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, в Україні програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією — від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.

Додамо, вчені дослідили, що у пацієнтів, які перенесли вірусні хвороби у важких формах, частіше діагностували хвороби Паркінсона та Альцгеймера.