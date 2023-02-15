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19-летний китаец стал самым молодым человеком, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера

15 февраля 2023 02:02
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
19-летний китаец стал самым молодым человеком, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера — что известно
Врачи провели обследование и отметили, что симптомы парня типичны для болезни Альцгеймера
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В Китае диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего парня. В течение двух лет он постепенно терял память, как однажды не смог вернуться домой из школы. Ученые назвали китайца самым молодым человеком, у которого диагностировали Альцгеймера.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Исследователи подчеркнули, что это открытие может опровергнуть мнение о том, что когнитивные нарушения возникают только у пожилых людей.

В последние два года 19-летний парень все чаще терял свои вещи и не мог вспомнить события из жизни. Ему пришлось бросить учебу в школе, поскольку он не смог однажды вернуться домой самостоятельно.

По результатам устного теста предполагалось, что память юного китайца была повреждена. Врачи провели обследование и отметили, что симптомы парня типичны для болезни Альцгеймера.

Напомним, в Украине программа медицинских гарантий охватывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией — от диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.

Добавим, ученые исследовали, что у пациентов, перенесших вирусные болезни в тяжелых формах, чаще диагностировали болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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