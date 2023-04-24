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Аеропорт Берліна скасував усі вильоти: що трапилося

24 квітня 2023 08:07
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Надія Клочко
Редактор
Аеропорт Берліна скасував усі вильоти: що трапилося
Табло берлінського аеропорту. Фото: REUTERS/Michele Tantussi
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У понеділок, 24 квітня, пасажири в аеропорту Берліна зіткнулися з перебоями. Усі вильоти рейсів скасовано через одноденний страйк працівників летовища. 

Про це повідомляє Reuters

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Страйк працівників аеропорту

Аеропорт Берліна-Бранденбург оголосив у суботу, що скасував усі вильоти рейсів у понеділок, і заявив, що посадки також можуть зазнати змін. Профспілка Verdi закликала працівників служби безпеки аеропорту влаштувати одноденний страйк, щоб посилити тиск у переговорах щодо зарплат. 

Страйк розпочався о 3:30 ранку за місцевим часом і має закінчитися опівночі. 

Представник аеропорту повідомив, що приблизно 240 рейсів було заплановано на понеділок.

Чому страйкують працівники аеропорту

У найбільшій економіці Європи цього року відбулися одні з найбільш руйнівних страйків за десятиліття, оскільки профспілки вимагають підвищення зарплат, щоб компенсувати різке зростання вартості життя.

Профспілка каже, що веде переговори з асоціацією авіаційної безпеки BDLS про підвищення зарплати за нічні, вихідні та святкові зміни.

Нагадаємо, у березні у Німеччині відбувся одноденний страйк працівників транспортного сектору. Через це в країні не курсували потяги.

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