Аеропорт Берліна скасував усі вильоти: що трапилося
У понеділок, 24 квітня, пасажири в аеропорту Берліна зіткнулися з перебоями. Усі вильоти рейсів скасовано через одноденний страйк працівників летовища.
Про це повідомляє Reuters.
Страйк працівників аеропорту
Аеропорт Берліна-Бранденбург оголосив у суботу, що скасував усі вильоти рейсів у понеділок, і заявив, що посадки також можуть зазнати змін. Профспілка Verdi закликала працівників служби безпеки аеропорту влаштувати одноденний страйк, щоб посилити тиск у переговорах щодо зарплат.
Страйк розпочався о 3:30 ранку за місцевим часом і має закінчитися опівночі.
Представник аеропорту повідомив, що приблизно 240 рейсів було заплановано на понеділок.
Чому страйкують працівники аеропорту
У найбільшій економіці Європи цього року відбулися одні з найбільш руйнівних страйків за десятиліття, оскільки профспілки вимагають підвищення зарплат, щоб компенсувати різке зростання вартості життя.
Профспілка каже, що веде переговори з асоціацією авіаційної безпеки BDLS про підвищення зарплати за нічні, вихідні та святкові зміни.
Нагадаємо, у березні у Німеччині відбувся одноденний страйк працівників транспортного сектору. Через це в країні не курсували потяги.