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Аэропорт Берлина отменил все вылеты: что случилось

24 апреля 2023 08:07
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Надежда Клочко
Редактор
Аэропорт Берлина отменил все вылеты: что случилось
Берлинский аэропорт Табло. Фото: REUTERS/Michele Tantussi
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В понедельник, 24 апреля, пассажиры в аэропорту Берлина столкнулись с перебоями. Все вылеты рейсов отменены из-за однодневной забастовки работников аэропорта.

Об этом сообщает Reuters.

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Забастовка работников аэропорта

Аэропорт Берлина-Бранденбург объявил в субботу, что отменил все вылеты рейсов в понедельник, и заявил, что посадки также могут претерпеть изменения. Профсоюз Verdi призвал работников службы безопасности аэропорта устроить однодневную забастовку, чтобы усилить давление в переговорах по зарплатам.

Забастовка началась в 3:30 утра по местному времени и должна завершиться в полночь.

Представитель аэропорта сообщил, что около 240 рейсов было запланировано на понедельник.

Почему бастуют работники аэропорта

В крупнейшей экономике Европы в этом году произошли одни из самых разрушительных стачек за десятилетие, поскольку профсоюзы требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать резкий рост стоимости жизни.

Профсоюз говорит, что ведет переговоры с ассоциацией авиационной безопасности BDLS о повышении зарплаты за ночные, выходные и праздничные смены.

Напомним, в марте в Германии состоялась однодневная забастовка работников транспортного сектора. Поэтому в стране не курсировали поезда.

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