Аеропорт Гамбурга досі закритий через озброєного чоловіка — він тримає в заручниках дитину

Поліція патрулює в аеропорті Гамбурга. Фото: BILD

На території аеропорту Гамбурга перебуває озброєний чоловік з дитиною. Задіяно спецназ, з порушником ведуться переговори.

Про це повідомляє Sinar Daily.

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Що відомо про чоловіка зі зброєю

Журналістам вдалося з'ясувати, що в салоні автомобіля, в якому перебуває чоловік, також знаходиться його чотирирічна донька.

Наразі всіх подробиць не повідомляють, про те є версія, що чоловік вимагає вильоту до Туреччини. Причиною таких дій могла стати суперечка через опіку над дитиною.

Озброєний чоловік увірвався на територію аеропорту

В аеропорту Гамбурга скасували зліт і посадку літаків після того, як невідомий озброєний чоловік прорвався на своєму Audi на злітну смугу, повідомляє BILD.

Раныше повыдомлялося, що у чоловіка в авто двоє дітей. Його дружина зателефонувала в поліцію і екстрено попередила офіцерів, що її чоловік мчить до аеропорту разом із дітьми. Пызныше з'ясувалося, що в автомобілі його дочка.

За останньою інформацією BILD, він кілька разів вистрілив зі свого автомобіля і заховався в ньому.