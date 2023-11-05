Аеропорт Гамбурга досі закритий через озброєного чоловіка — він тримає в заручниках дитину
На території аеропорту Гамбурга перебуває озброєний чоловік з дитиною. Задіяно спецназ, з порушником ведуться переговори.
Про це повідомляє Sinar Daily.
Що відомо про чоловіка зі зброєю
Журналістам вдалося з'ясувати, що в салоні автомобіля, в якому перебуває чоловік, також знаходиться його чотирирічна донька.
Наразі всіх подробиць не повідомляють, про те є версія, що чоловік вимагає вильоту до Туреччини. Причиною таких дій могла стати суперечка через опіку над дитиною.
Озброєний чоловік увірвався на територію аеропорту
В аеропорту Гамбурга скасували зліт і посадку літаків після того, як невідомий озброєний чоловік прорвався на своєму Audi на злітну смугу, повідомляє BILD.
Раныше повыдомлялося, що у чоловіка в авто двоє дітей. Його дружина зателефонувала в поліцію і екстрено попередила офіцерів, що її чоловік мчить до аеропорту разом із дітьми. Пызныше з'ясувалося, що в автомобілі його дочка.
За останньою інформацією BILD, він кілька разів вистрілив зі свого автомобіля і заховався в ньому.
Читайте Новини.LIVE!