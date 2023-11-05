Аэропорт Гамбурга до сих пор закрыт из-за вооруженного мужчины — он держит в заложниках ребенка

Полиция патрулирует в аэропорту Гамбурга. Фото: BILD

На территории аэропорта Гамбурга находится вооруженный мужчина с ребенком. Задействован спецназ, с нарушителем ведутся переговоры.

Об этом сообщает Sinar Daily.

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Журналистам удалось выяснить, что в салоне автомобиля, в котором находится мужчина, находится его четырехлетняя дочь.

Все подробности не сообщают, о том есть версия, что мужчина требует вылета в Турцию. Причиной таких действий мог стать спор из-за опеки над ребенком.

Вооруженный мужчина ворвался на территорию аэропорта

В аэропорту Гамбурга отменили взлет и посадку самолетов после того, как неизвестный вооруженный мужчина прорвался на своем Audi на взлетную полосу, сообщает BILD.

Ранее сообщалось, что у мужчины в авто двое детей. Его жена позвонила в полицию и экстренно предупредила офицеров, что ее муж мчится в аэропорт вместе с детьми. Пызныше выяснилось, что в автомобиле его дочь.

По последней информации BILD, он несколько раз выстрелил из своего автомобиля и скрылся в нем.