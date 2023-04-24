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Аеропорт "Внуково" закрив повітряний простір через виявлення дрона

24 квітня 2023 20:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Аеропорт "Внуково" закрив повітряний простір через виявлення дрона
Аеропорт "Внуково". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Тимчасове закриття повітряного простору над аеропортом "Внуково" сталося через повідомлення про очікуване перебування безпілотного літального апарату в цій області.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Декілька рейсів було затримано, зокрема виліт із Пулково до Внукова. Пілот цього рейсу повідомив пасажирів про причину затримки та про те, що виліт відкладено до з'ясування обстановки.

Екстрені служби підтвердили інформацію про закриття повітряного простору над аеропортом "Внуково". Однак пізніше аеропорт оголосив, що працює в штатному режимі, і повітряний простір відкритий.

У подібних випадках тимчасове закриття повітряного простору є стандартним запобіжним заходом, щоб уникнути можливих аварій і забезпечити безпеку польотів.

Нагадаємо, що у Московській області, біля міста Ногінськ, місцеві жителі виявили безпілотник із вибухівкою. Росіяни стверджують, що дрон схожий на українську розробку UJ-22 Airborne.

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