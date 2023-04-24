Аэропорт "Внуково" закрыл воздушное пространство из-за обнаружения дрона

Аэропорт "Внуково". Фото: росСМИ

Временное закрытие воздушного пространства над аэропортом "Внуково" произошло из-за сообщения о предполагаемом нахождении беспилотного летательного аппарата в данной области.

Об этом пишут росссийские СМИ.

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Закрытие воздушного пространства

Несколько рейсов были задержаны, в том числе вылет из Пулково во Внуково. Пилот этого рейса сообщил пассажирам о причине задержки и о том, что вылет отложен до выяснения обстановки.

Экстренные службы подтвердили информацию о закрытии воздушного пространства над аэропортом "Внуково". Однако, позже аэропорт объявил, что работает в штатном режиме, и воздушное пространство открыто.

В подобных случаях временное закрытие воздушного пространства является стандартной мерой предосторожности, чтобы избежать возможных аварий и обеспечить безопасность полетов.

Напомним, что в Московской области, возле города Ногинск, местные жители обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Россияне утверждают, что дрон похож на украинскую разработку UJ-22 Airborne.