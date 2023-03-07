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Афганські студентки втрачають доступ до освіти в умовах правління талібів

7 березня 2023 23:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жінки в Афганістані
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно в Афганістані розпочався новий семестр в університетах після зимових канікул. Однак для молодих жінок цей семестр став ще одним нагадуванням про те, як скорочуються їхні можливості.

Про це пише ВВС.

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Наприкінці минулого року Міністерство вищої освіти оголосило, що студенткам буде заборонено повертатися до класів, скасовуючи політику, яка дозволяла їм продовжувати навчання після приходу до влади в Кабулі уряду талібів у 2021 році.

"Тепер я ніхто. Мій план був закінчити університет, здобути магістерський і докторський ступінь, працювати й служити своїй нації, своєму народу і своїй країні. Зараз я не можу цього зробити", — сказала одна зі студенток.

У афганських жінок було багато переживань через те, що таліби поступово обмежують їхні права та свободи, витісняючи їх із суспільного простору. Дівчатка вже були виключені із середніх шкіл минулого року, перш ніж уряд запровадив таку саму заборону для студентів університетів.

"Звернення талібів з жінками та дівчатками обурило міжнародну спільноту, посиливши ізоляцію Афганістану в той час, коли його економіка руйнується. У звіті ООН, опублікованому цього тижня, йдеться, що обмеження можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після захоплення Афганістану талібами голови манекенів у магазинах жіночого одягу в Кабулі почали загортатися у мішки для тканин або в чорні пластикові пакети. Спочатку таліби хотіли, щоб манекени були прямо обезголовлені.

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