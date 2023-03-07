Афганские студентки теряют доступ к образованию в условиях правления талибов

Женщины в Афганистане

Недавно в Афганистане начался новый семестр в университетах после зимних каникул. Однако для молодых женщин этот семестр стал еще одним напоминанием о том, как сокращаются их возможности.

Об этом пишет BBC.

Женщины в Афганистане

В конце прошлого года Министерство высшего образования объявило, что студенткам будет запрещено возвращаться в классы, отменяя политику, которая позволяла им продолжать обучение после прихода к власти в Кабуле правительства талибов в 2021 году.

"Теперь я никто. Мой план был окончить университет, получить магистерскую и докторскую степень, работать и служить своей нации, своему народу и своей стране. Сейчас я не могу этого сделать", — сказала одна из студенток.

У афганских женщин было много переживаний из-за того, что талибы постепенно ограничивают их права и свободы, вытесняя их из общественного пространства. Девочки уже были исключены из средних школ в прошлом году, прежде чем правительство ввело такой же запрет для студентов университетов.

"Обращение талибов с женщинами и девочками возмутило международное сообщество, усилив изоляцию Афганистана в то время, когда его экономика рушится. В отчете ООН, опубликованном на этой неделе, говорится, что ограничения могут быть приравнены к преступлениям против человечности", — говорится в сообщении.

Напомним, что после захвата Афганистана талибами головы манекенов в магазинах женской одежды в Кабуле стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты. Сначала талибы хотели, чтобы манекены были прямо обезглавлены.