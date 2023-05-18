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Американець живе під водою вже 70 днів: навіщо він це робить?

18 травня 2023 17:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Джозеф Дітурі живе під водою 70 днів і планує прожити ще 30
Джозеф Дітурі у своїй підводній камері. Фото: drdeepsea/instagram ​
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Професор з Університету Флориди Джозеф Дітурі побив рекорд з тривалого перебування під водою без порушення герметизації підводного житла, проживши під водою 70 днів.

Про експеримент під водою написали АР.

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Занурившись на глибину 10 метрів 1 березня, доктор Дітурі розпочав експеримент, покликаний побити попередній рекорд, встановлений професоркою Джесікою Фейн та професором Теннессі-Брюсом Кантрелом, які у 2014 році провели під водою 73 дні, дві години та 34 хвилини. Не задовольнившись просто встановленням нового рекорду, доктор Дітурі планує залишатися під водою до 9 червня, щоб завершити 100-денну підводну місію під назвою "Проект Нептун 100".

Що вивчає Джозеф Дітурі?

Основна мета проекту "Нептун 100" полягає в проведенні життєво важливих досліджень фізіологічних ефектів, що виникають через тривалий вплив екстремального підводного тиску. Життя під водою протягом тривалого періоду передбачає боротьбу із безліччю проблем, включно з підтримкою фізичного та психічного благополуччя, управління обмеженими ресурсами та подолання ізоляції середовища. Дані, отримані Дітурі, матимуть важливе значення для розуміння адаптації людського тіла в екстремальних умовах. 

Дітурі продовжує викладати...з-під води

Доктор Дітурі не лише проводить дослідження, але й продовжує викладати: зі своєї підводної цифрової студії він проводить онлайн-уроки та інтерв’ю, транслюючи їх широкій аудиторії. Протягом останніх 74 днів він провів онлайн-курси з морських наук для понад 2500 студентів, у тому числі тих, хто навчався на його регулярних курсах біомедичної інженерії в Університеті Південної Флориди.

Напередодні ми розповіли про те, що вчені вперше зробили 3D-знімки "Титаніка".

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