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Американец живет под водой уже 70 дней: для чего он это делает?

18 мая 2023 17:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Джозеф Дитури прожил под водой 70 дней и планирует прожить еще 30
Джозеф Дитури в своей подводной камере. Фото: drdeepsea/instagram
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Профессор из Университета Флориды Джозеф Дитури побил рекорд по длительному пребыванию под водой без нарушения герметизации подводной камеры, прожив под водой 70 дней.

Об эксперименте под водой написали АР.

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Погрузившись на глубину 10 метров 1 марта, доктор Дитури приступил к эксперименту, призванному побить предыдущий рекорд, установленный профессором Джессикой Фейн и профессором Теннесси-Брюсом Кантрелом, которые в 2014 году провели под водой 73 дня, два часа и 34 минуты. Не удовлетворившись просто установкой нового рекорда, доктор Дитури планирует оставаться под водой до 9 июня, чтобы завершить 100-дневную подводную миссию под названием "Проект Нептун 100".

Что изучает Джозеф Дитури?

Основная цель проекта "Нептун 100" состоит в проведении жизненно важных исследований физиологических эффектов, возникающих при длительном воздействии экстремального подводного давления. Жизнь под водой в течении длительного периода предполагает борьбу с множеством проблем, включая поддержку физического и психического благополучия, управление ограниченными ресурсами и преодоление изоляции среды. Данные, полученные Дитури, будут иметь важное значение для понимания адаптации человеческого тела в экстремальных условиях.

Дитури продолжает преподавать из-под воды

Доктор Дитури не только проводит исследования, но и продолжает преподавать: из своей подводной цифровой студии он проводит онлайн-уроки и интервью, транслируя их широкой аудитории. В последние 74 дня он провел онлайн-курсы по морским наукам для более 2500 студентов, в том числе тех, кто учился на его регулярных курсах биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды.

Накануне мы рассказали, что ученые впервые сделали 3D-снимки "Титаника".

Также Novyny.LIVE писали о том, что ученые устроили стрим из гнезда аиста.

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