Джозеф Дитури прожил под водой 70 дней и планирует прожить еще 30

Джозеф Дитури в своей подводной камере. Фото: drdeepsea/instagram

Профессор из Университета Флориды Джозеф Дитури побил рекорд по длительному пребыванию под водой без нарушения герметизации подводной камеры, прожив под водой 70 дней.

Об эксперименте под водой написали АР.

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Погрузившись на глубину 10 метров 1 марта, доктор Дитури приступил к эксперименту, призванному побить предыдущий рекорд, установленный профессором Джессикой Фейн и профессором Теннесси-Брюсом Кантрелом, которые в 2014 году провели под водой 73 дня, два часа и 34 минуты. Не удовлетворившись просто установкой нового рекорда, доктор Дитури планирует оставаться под водой до 9 июня, чтобы завершить 100-дневную подводную миссию под названием "Проект Нептун 100".

Что изучает Джозеф Дитури?

Основная цель проекта "Нептун 100" состоит в проведении жизненно важных исследований физиологических эффектов, возникающих при длительном воздействии экстремального подводного давления. Жизнь под водой в течении длительного периода предполагает борьбу с множеством проблем, включая поддержку физического и психического благополучия, управление ограниченными ресурсами и преодоление изоляции среды. Данные, полученные Дитури, будут иметь важное значение для понимания адаптации человеческого тела в экстремальных условиях.

Дитури продолжает преподавать из-под воды

Доктор Дитури не только проводит исследования, но и продолжает преподавать: из своей подводной цифровой студии он проводит онлайн-уроки и интервью, транслируя их широкой аудитории. В последние 74 дня он провел онлайн-курсы по морским наукам для более 2500 студентов, в том числе тех, кто учился на его регулярных курсах биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды.

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