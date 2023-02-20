Американська стратегічна авіація у Польщі виявляє незвичну активність

Американська армія підняла у повітряний простір Польщі стратегічну авіацію

Сьогодні, 20 лютого, зранку з польських аеродромів до кордону з Україною вирушила стратегічна авіація Сполучених Штатів. Війська США прикривають візит до Києва президента Джо Байдена.

Про це повідомляє сервіс Flightradar24, який допомагає відстежувати рух літаків у режимі реального часу.

Американська авіація біля українських кордонів

Сьогодні, 20 лютого, вранці американська стратегічна авіація Сполучених Штатів Америки піднялася у повітря з польських аеродромів і почала курсувати в районі державного кордону цієї держави з Україною.

Зокрема, був помічений американський військовий стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3B.

Прикривають Байдена

Причина такої активності американської стратегічної авіації в Польщі виявилася пізніше.

До Києва з неанонсованим візитом прибув президент США Джо Байден.

Нагадаємо, у столиці України 20 лютого перебуває чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Він уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Два президенти відвідали Стіну пам’яті на Михайлівській площі Києва.

Фото: Вікіпедія