Американська стратегічна авіація у Польщі виявляє незвичну активність

Американська стратегічна авіація курсує біля кордонів України: причина
Сьогодні, 20 лютого, зранку з польських аеродромів до кордону з Україною вирушила стратегічна авіація Сполучених Штатів. Війська США прикривають візит до Києва президента Джо Байдена.
Про це повідомляє сервіс Flightradar24, який допомагає відстежувати рух літаків у режимі реального часу.
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Американська авіація біля українських кордонів
Сьогодні, 20 лютого, вранці американська стратегічна авіація Сполучених Штатів Америки піднялася у повітря з польських аеродромів і почала курсувати в районі державного кордону цієї держави з Україною.
Зокрема, був помічений американський військовий стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3B.
Прикривають Байдена
Причина такої активності американської стратегічної авіації в Польщі виявилася пізніше.
До Києва з неанонсованим візитом прибув президент США Джо Байден.
Нагадаємо, у столиці України 20 лютого перебуває чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.
Він уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Два президенти відвідали Стіну пам’яті на Михайлівській площі Києва.
Фото: Вікіпедія