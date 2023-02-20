Американская стратегическая авиация в Польше проявляет необычную активность

Американская стратегическая авиация курсирует у границ Украины: причина
Сегодня, 20 февраля, утром с польских аэродромов на границу с Украиной отправилась стратегическая авиация Соединенных Штатов. Войска США прикрывают визит в Киев президента Джо Байдена.
Об этом сообщает сервис Flightradar24, помогающий отслеживать движение самолетов в режиме реального времени.
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Американская авиация у украинских границ
Сегодня, 20 февраля, утром американская стратегическая авиация Соединенных Штатов Америки поднялась в воздух с польских аэродромов и начала курсировать в районе государственной границы этого государства с Украиной.
В частности, был замечен американский военный стратегический самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B.
Прикрывают Байдена
Причина такой активности американской стратегической авиации в Польше оказалась позже.
В Киев с неанонсированным визитом прибыл президент США Джо Байден.
Напомним, в столице Украины 20 февраля находится действующий президент США Джо Байден.
Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Два президента посетили Стену памяти на Михайловской площади Киева.
Фото: Википедия