Американський генерал розповів, коли Україна отримає F-16

Генерал США Марк Міллі. Фото: Olivier Matthys

Американський генерал та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі підтвердив можливе надання винищувачів F-16 Україні найближчим часом. За його словами, процес уже запущено.

Про це Марк Міллі розповів в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, пише Reuters.

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"Що стосується F-16, процес уже запущений. Зараз розробляється програма підготовки, і, ймовірно, українці найближчим часом можуть стати власниками цих винищувачів", — сказав він.

Стосовно дій української армії, Міллі наголосив, що перед українцями стоять посилені оборонні споруди російських військ, включаючи міни, протитанкові перепони та інші інженерні пристрої, відомі як "зуби дракона".

"Українська армія зберігає потужний потенціал, і події ще не завершилися. Тож робити висновки про перемогу чи поразку поки що передчасно", — додав Міллі.

Нагадаємо, що винищувач F-16 — це багатоцільовий літак, який може вражати як повітряні цілі, так і наземні, морські об'єкти та бомби, що планують. Стало відомо, чому Україна звертається із запитом щодо їх отримання до міжнародних партнерів.

Також ми повідомляли, що данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова.