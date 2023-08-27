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Американский генерал рассказал, когда Украина получит F-16

27 августа 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Американский генерал рассказал, когда Украина получит F-16
Генерал США Марк Милли. Фото: Olivier Matthys
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил возможное предоставление истребителей F-16 Украине в ближайшем времени. По его словам, процесс уже запущен.

Об этом Марк Милли рассказал в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, пишет Reuters.

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"Что касается F-16, процесс уже запущен. Сейчас разрабатывается программа подготовки, и, вероятно, украинцы в ближайшее время могут стать владельцами этих истребителей", — сказал он.

Касаясь действий украинской армии, Милли подчеркнул, что перед украинцами стоят усиленные оборонительные сооружения российских войск, включая мины, противотанковые преграды и другие инженерные приспособления, известные как "зубы дракона".

"Украинская армия сохраняет мощный потенциал, и события еще не завершились. Так что делать выводы о победе или поражении пока преждевременно", — добавил Милли.

Напомним, что истребитель F-16 — это многоцелевой самолет, который может поражать как воздушные цели, так и наземные, морские объекты и планирующие бомбы. Стало известно, почему Украина обращается с запросом об их получении к международным партнерам.

Также мы сообщали, что датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время, у страны есть условие.

 

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