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Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

16 березня 2023 12:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
З’явилося відеопідтвердження нападу російського пілота на американський дрон
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Про це повідомив офіційний сайт Європейського командування військ США.

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Відео з дрона

Американська сторона оприлюднила частину відеозапису інциденту, який стався 14 березня у небі над Чорним морем.

Відео було зняте з борту безпілотника збройних сил США, який був атакований росіянами.

Підтвердження російської атаки

На відео, оприлюдненому Європейським командуванням військ США, видно, як російський літак, наближаючись до дрона, скидає паливо, аби пошкодити безпілотний літальний апарат.

Такий маневр російський пілот повторював кілька разів.

Що відомо про інцидент у Чорному морі

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", — заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Нагадаємо, що міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями. 

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування".

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