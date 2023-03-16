Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Появилось видеоподтверждение нападения российского пилота на американский дрон

Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Об этом сообщил официальный сайт Европейского командования войск США.

Видео из дрона

Американская сторона обнародовала часть видеозаписи инцидента, которая произошла 14 марта в небе над Черным морем.

Видео было снято с борта беспилотника вооруженных сил США, атакованного россиянами.

Подтверждение российской атаки

На видео, обнародованном Европейским командованием войск США, видно, как российский самолет, приближаясь к дрону, сбрасывает топливо, чтобы повредить беспилотный летательный аппарат.

Такой маневр российский пилот повторял несколько раз.

#FACTS

U.S. European Command (EUCOM) released declassified footage of a Russian Su-27 aircraft conducting an unsafe/unprofessional intercept of a United States Air Force MQ-9 in international airspace over the Black Sea, March 14.@usairforce | @US_EUCOM | @DeptofDefense | @NATO pic.twitter.com/IlhvGpOJhk — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023

Что известно об инциденте в Черном море

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

"Фактически этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС Европе и Африке.

Напомним, что министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".