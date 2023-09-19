Американці знайшли уламки зниклого винищувача F-35

Винищувач F-35 у небі. Фото: f35.com

Військові США повідомили про знаходження частин зруйнованого винищувача F-35B Lightning II у районі Південної Кароліни через 24 години після того, як він зник з радарів. Частини літака знайшли недалеко на північний схід від бази Чарльстон.

Про це повідомили у військово-повітряній базі Чарльстон.

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Повідомляють, що в операції з пошуку брали участь і місцеві органи управління.

"Висловлюємо подяку нашим колегам, які брали участь у пошуку, а також усім місцевим та регіональним структурам за сприяння та підтримку на всіх етапах операції", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що літак зник з радарів над Південною Кароліною після катапультування пілота, який успішно приземлився на парашуті близько 14:00 за місцевим часом і був госпіталізований.

Винищувач F-35 відомий як один з найбільш просунутих винищувачів, що відрізняється унікальним дизайном та можливістю уникати виявлення радарами.

Нагадаємо, що в неділю, 17 вересня, у США під час військових навчань сталася аварія за участю винищувача F-35. Пілотові вдалося катапультуватись, але літак знайти не можуть і просили місцевих жителів долучитися до пошуків.