Американцы нашли обломки пропавшего истребителя F-35

Истребитель F-35 в небе. Фото: f35.com

Военные США сообщили о нахождении частей разрушенного истребителя F-35B Lightning II в районе Южной Каролины спустя 24 часа после того, как он пропал с радаров. Части самолета нашли недалеко северо-восточнее базы Чарльстон.

Об этом сообщили в военно-воздушной базе Чарльстон.

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Сообщается, что в операции по поиску участвовали и местные органы управления.

"Выражаем благодарность нашим коллегам, участвовавшим в поиске, а также всем местным и региональным структурам за содействие и поддержку на всех этапах операции", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что самолет пропал с радаров над Южной Каролиной после катапультирования пилота, который успешно приземлился на парашюте около 14:00 местного времени и был госпитализирован.

Истребитель F-35 известен как один из наиболее продвинутых истребителей, отличающийся уникальным дизайном и возможностью избегать обнаружения радарами.

Напомним, что в воскресенье, 17 сентября, в США во время военных учений произошла авария с участием истребителя F-35. Пилоту удалось катапультироваться, но самолет найти не могут и просили местных жителей приобщиться к поискам.