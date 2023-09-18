Аналогів немає: у РФ відзвітували, чому там не готові заблокувати YouTube

YouTube на телефоні. Фото: Shutterstock

У російській Держдумі визнали, що внутрішні рішення поки що не можуть дати повноцінної конкуренції платформі YouTube. Тобто відеоплатформа найближчим часом не блокуватиметься, оскільки немає справжньої альтернативи на російському ринку.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на слова голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександра Хінштейна.

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У повідомленні йдеться, що Хінштейн висловив побоювання щодо дій YouTube та закликав до створення конкурентоспроможного рішення. Його колега Антон Горелькін також сумнівався у сприятливості блокування платформи, вважаючи це невигідним кроком.

Горелькін висловив думку про потенційну ворожість YouTube і поставив питання майбутнє російських блогерів на даній платформі.

За даними російських ЗМІ, відеосервіс Рутуб планує вкласти значні кошти — близько 30 млрд рублів — для модернізації своєї інфраструктури. Мета — посилити можливості розміщення та доставки контенту.

На момент квітня 2023 року Рутуб мав 15 серверів розподіленого контенту, і плани передбачали подвоєння їх потужностей до кінця року, а також розширення присутності на території СНД.

Нагадаємо, що популярна платформа YouTube більше не показуватиме рекомендовані відео, якщо користувач вимкнув історію переглядів. Таке оновлення буде доступне всім користувачам протягом місяця.

Також ми повідомляли, що після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території російської федерації. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки.