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Аналогов нет: в РФ отчитались, почему там не готовы заблокировать YouTube

18 сентября 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Аналогов нет: в РФ отчитались, почему там не готовы заблокировать YouTube
Приложение YouTube на телефоне. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В российской Госдуме признали, что внутренние решения пока не могут дать полноценной конкуренции платформе YouTube. То есть, видеоплатформа в ближайшее время не будет блокироваться, так как нет настоящей альтернативы на российском рынке.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова главы комитета Госдумы РФ по информационной политике Александра Хинштейна.

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В сообщении говорится, что Хинштейн выразил опасения относительно действий YouTube и призвал к созданию конкурентоспособного решения. Его коллега Антон Горелькин также усомнился в благоприятности блокирования платформы, считая это невыгодным шагом.

Горелькин выразил мнение о потенциальной враждебности YouTube и подверг вопросу будущность российских блогеров на данной платформе.

По данным российских СМИ, видеосервис Рутуб планирует вложить значительные средства — порядка 30 млрд рублей — для модернизации своей инфраструктуры. Цель — усилить возможности по размещению и доставке контента. 

На момент апреля 2023 года у Рутуб было 15 серверов распределенного контента, и планы предусматривали удвоение их мощностей к концу года, а также расширение присутствия на территории СНГ.

Напомним, что популярная платформа YouTube больше не будет показывать рекомендованные видео, если пользователь отключил историю просмотров. Такое обновление будет доступно для всех пользователей в течение месяца.

Также мы сообщали, что после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории российской федерации. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий.

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