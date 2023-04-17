Російський депутат Анатолій Вассерман запропонував пограбувати росіян

Колишній одесит, фігурант сайту "Миротворець" Анатолій Вассерман. Фото: rk.gov.ru

Депутат російської Держдуми Анатолій Вассерман запропонував перевірити росіян, які зберігають готівкою понад 1 млн рублів (близько $12 240), та конфіскувати кошти, якщо власники не зможуть пояснити їхнє походження. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Подробиці

На думку Вассермана, заробити мільйон рублів готівкою чесним шляхом у Росії неможливо.

Читайте також:

"Великі суми готівки, що знаходяться на зберіганні у громадян, як правило, є наслідком діяльності в тіньовому або навіть "чорному" секторі економіки, а тому потребують особливої уваги та контролю, що в даний час не є можливим через відсутність будь-якого правового регулювання у цій сфері", — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, підготовленого Вассерманом.

За незадеклароване зберігання вдома понад 1 мільйон рублів депутат пропонує карати росіян не лише конфіскацією цих грошей, а й штрафом "у розмірі незаконно збережених коштів у дворазовому розмірі".

Нагадаємо, уродженець Одеси, колишній учасник інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" та "Брейн-ринг" Анатолій Вассерман отримав громадянство Росії у 2016 році, а у 2021-му став депутатом російської Держдуми.

У 2015 році СБУ розпочала стосовно Вассермана розслідування за звинуваченнями у сепаратизмі та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Анатолій Вассерман відомий численними українофобними висловлюваннями та закликами до знищення української державності. Зокрема, на початку 2022 року він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, що Україна нібито готується напасти на Росію, а в січні 2023 року порівняв українську мову із "блатною фенею".