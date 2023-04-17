Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Анатолій Вассерман запропонував заборонити росіянам зберігати понад 1 мільйон рублів arrow

Анатолій Вассерман запропонував заборонити росіянам зберігати понад 1 мільйон рублів

17 квітня 2023 16:50
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Російський депутат Анатолій Вассерман запропонував пограбувати росіян
Колишній одесит, фігурант сайту "Миротворець" Анатолій Вассерман. Фото: rk.gov.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Депутат російської Держдуми Анатолій Вассерман запропонував перевірити росіян, які зберігають готівкою понад 1 млн рублів (близько $12 240), та конфіскувати кошти, якщо власники не зможуть пояснити їхнє походження. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Подробиці

На думку Вассермана, заробити мільйон рублів готівкою чесним шляхом у Росії неможливо.

Читайте також:

"Великі суми готівки, що знаходяться на зберіганні у громадян, як правило, є наслідком діяльності в тіньовому або навіть "чорному" секторі економіки, а тому потребують особливої уваги та контролю, що в даний час не є можливим через відсутність будь-якого правового регулювання у цій сфері", — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, підготовленого Вассерманом.

За незадеклароване зберігання вдома понад 1 мільйон рублів депутат пропонує карати росіян не лише конфіскацією цих грошей, а й штрафом "у розмірі незаконно збережених коштів у дворазовому розмірі".

Нагадаємо, уродженець Одеси, колишній учасник інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" та "Брейн-ринг" Анатолій Вассерман отримав громадянство Росії у 2016 році, а у 2021-му став депутатом російської Держдуми.

У 2015 році СБУ розпочала стосовно Вассермана розслідування за звинуваченнями у сепаратизмі та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Анатолій Вассерман відомий численними українофобними висловлюваннями та закликами до знищення української державності. Зокрема, на початку 2022 року він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, що Україна нібито готується напасти на Росію, а в січні 2023 року порівняв українську мову із "блатною фенею".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB