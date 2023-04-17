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Анатолий Вассерман предложил запретить россиянам хранить более 1 миллиона рублей

17 апреля 2023 16:50
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Российский депутат Анатолий Вассерман предложил ограбить россиян
Бывший одессит, фигурант сайта “Миротворец” Анатолий Вассерман. Фото: rk.gov.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман предложил проверить россиян, хранящих наличными более 1 млн рублей (около $12 240), и конфисковать денежные средства, если владельцы не смогут объяснить их происхождение. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Подробности

По мнению Вассермана, заработать миллион рублей наличными честным путем в россии невозможно.

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"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Вассерманом.

За незадекларированное хранение дома более 1 миллиона рублей депутат предлагает карать россиян не только конфискацией этих денег, но и штрафом "в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере".

Напомним, уроженец Одессы, бывший участник интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг" Анатолий Вассерман получил гражданство России в 2016 году, а в 2021-м стал депутатом российской Госдумы.

В 2015 году СБУ начала в отношении Вассермана расследование по обвинениям в сепаратизме и разжигании межнациональной розни.

Анатолий Вассерман известен многочисленными украинофобными высказываниями и призывами к уничтожению украинской государственности. В частности, в начале 2022 года он заявил в интервью российским СМИ, что Украина якобы готовится напасть на Россию, а в январе 2023 года сравнил украинский язык с "блатной феней".

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