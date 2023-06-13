Мітинг проти Росії у Страсбурзі — фото

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

У Страсбурзі українці провели ходу і мітинг проти рашиського режиму. Вони наголосили, що підрив дамби Каховської ГЕС, який російські окупаційні війська вчинили 6 червня, спричинив величезну екологічну катастрофу, наслідки якої, в тому числі і для Європи, наразі оцінити ще неможливо.

Хода проти російського тероризму

Кілька сотень людей із українськими прапорами та плакатами зібралися біля будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі, після чого ходою попрямували до консульства РФ. Організатором акції виступила асоціація українців у Страсбурзі PromoUkraїna.

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Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: PromoUkraїna

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: PromoUkraїna

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Колонна пройшла повз палац Ради Європи, а також іншими центральними вулицями міста. Французи, які зустрічали українську ходу, вітали і підтримували її учасників. Так само і автомобілісти, які сигналами висловлювали свою солідарність з українськими маніфестантами.

Консульство Росії у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Картини під консульством Росії у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Варто зазначити, що учасники ходи дотримувалися усіх правил, не виходили на проїжджу частину, трималися тротуару, тож процесія розтяглася на десятки метрів.

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Підтримати українців прийшло і чимало французів, зокрема тих, хто допомагає українським біженцям.

Французька підтримка

Серед них був Бернар Тротзʼєр, який від початку великої війни одразу вирішив прийняти українських біженців. Уже багато місяців він забезпечує житлом дві українські родини. І дуже вболіває за Україну.

Ірина Рубан з Київської області з дочкою, а також із подругою та її трьома дітьми (а ще на дві сімʼї вони мають двох котів і двох собак) дуже вдячна Бернарові за прихисток. За те, що французи надали можливість жити, вчитися і в усьому допомагають.

Українка Ірина Рубан та Бернар Тротзʼєр. Фото: Новини.LIVE

"Ми завжди беремо участь у таких маніфестаціях для того, щоб привернути увагу людей з різних країн до нашої проблеми. Щоб вони не забували, що війна триває, і що Україна має цю війну виграти — з допомогою усіх країн. Це буде спільна перемога світу над російським тероризмом", — каже Ірина.

Вона переконана, що світу треба нагадувати про війну в Україні. Адже життя продовжується, і люди в інших країнах втомилися від цієї війни, звикають до неї, або забувають про це.

Інсталяція загиблих тварин на Херсонщині. Фото: Новини.LIVE

інсталяція загиблих тварин на Херсонщині. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

"Але, на жаль, трагедії все ще відбуваються. Те, що сталося після підриву дамби у Херсоні, ми ніколи не забудемо. І ми хочемо, щоб світ також відреагував — надав більше допомоги Україні. Щоб ми швидше здобули нашу перемогу", — наголошує Ірина.