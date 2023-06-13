Митинг против России в Страсбурге — фото

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

В Страсбурге украинцы провели шествие и митинг против рашистского режима. Они подчеркнули, что подрыв дамбы Каховской ГЭС, который российские оккупационные войска совершили 6 июня, повлек за собой огромную экологическую катастрофу, последствия которой, в том числе и для Европы, пока оценить еще невозможно.

Шествие против российского терроризма

Несколько сотен человек с украинскими флагами и плакатами собрались возле здания Европейского парламента в Страсбурге, после чего шествием направились к консульству РФ. Организатором акции выступила ассоциация украинцев в Страсбурге PromoUkraїne.

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Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: PromoUkraine

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: PromoUkraine

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE 1/5 _ 5

Колонна прошла мимо дворца Совета Европы, а также других центральных улиц города. Французы, встречавшие украинское шествие, приветствовали и поддерживали ее участников. Так же делали и автомобилисты, сигналами выражавшие свою солидарность с украинскими манифестантами.

Консульство России в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

Картины под консульством России в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE 1/2 _ 2

Стоит отметить, что участники шествия соблюдали все правила, не выходили на проезжую часть, держались тротуара, поэтому процессия растянулась на десятки метров.

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

Поддержать украинцев пришли и немало французов, в том числе тех, кто помогает украинским беженцам.

Французская поддержка

Среди них был Бернар Тротзьер, который с начала войны сразу решил принять украинских беженцев. Уже много месяцев он обеспечивает жильем две семьи. И очень болеет за Украину.

Ирина Рубан из Киевской области с дочерью, а также с подругой и ее тремя детьми (а еще на две семьи у них двое кошек и две собаки) очень благодарна Бернару за приют. За то, что французы предоставили возможность жить, учиться и помогают во всем.

Украинка Ирина Рубан и Бернар Тротзьер. Фото: Новини.LIVE

"Мы всегда участвуем в таких манифестациях для того, чтобы привлечь внимание людей из разных стран к нашей проблеме. Чтобы они не забывали, что война продолжается, и что Украина должна эту войну выиграть — с помощью всех стран. Это будет общая победа мира над российским терроризмом", — говорит Ирина.

Она убеждена, что миру нужно напоминать о войне в Украине. Ведь жизнь продолжается, и люди в других странах устали от этой войны, привыкают к ней или забывают об этом.

Установка погибших животных в Херсонской области. Фото: Новости.

инсталляция погибших животных в Херсонской области. Фото: Новости. 1/2 _ 2

"Но, к сожалению, трагедии все еще происходят. То, что произошло после подрыва дамбы в Херсоне, мы никогда не забудем. И мы хотим, чтобы мир также отреагировал — оказал больше помощи Украине. Чтобы мы быстрее одержали нашу победу", — отмечает Ирина.