Апетити ростуть: Медведєв розповів, кого ще РФ має анексувати

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: Слово і Діло

У Кремлі стали погрожувати анексією підконтрольних РФ грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Так в Росії хочуть реагувати на міфічні "провокації Заходу" у Грузії.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Приєдання грузинських територій до РФ

У своїй статті для російського видання aif.ru чиновник озвучив можливість "приєднання" до РФ грузинських територій Абхазія і Південна Осетія у разі, якщо країни Заходу "продовжать розпалювати ситуацію в Грузії".

Соратник Путіна вважає, що визнання РФ "незалежності" Абхазії та Південної Осетії у 2008 році нібито "відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість".

Також Медведєв висловився про Україну, розкручуючи далі страшилки про "фашистський режим", який "чекає на безславний кінець". Також він пише нібито підготовку агресії проти РФ, що Україна начебто може припинити своє існування за підсумками війни, а саме російське вторгнення пояснює нібито необхідністю захищатися.

"Захід і координований ним Київ давно готували масштабну агресію проти Росії — їй у відповідь довелося розпочати "спеціальну військову операцію", щоб не допустити фатальної розв'язки", — розповідав Медведєв.

Раніше ми розповідали, що Медвєдєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв також бився в істериці після підриву Кримського мосту. Він стверджував, що міфічних терористів потрібно підривати, а також робити все це з їхніми будинками та родичами.