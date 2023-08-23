Аппетиты растут: Медведев рассказал, кого еще РФ должна аннексировать

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Слово и Дело

В Кремле стали угрожать аннексией подконтрольных РФ грузинским регионам Абхазии и Южной Осетии. Так в России хотят отреагировать на мифические "провокации Запада" в Грузии.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщают росСМИ.

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Присоединение грузинских территорий к РФ

В своей статье для российского издания aif.ru чиновник озвучил возможность "присоединения" к РФ грузинских территорий Абхазия и Южная Осетия в случае, если страны Запада "продолжат разжигать ситуацию в Грузии".

Соратник Путина считает, что признание РФ "независимости" Абхазии и Южной Осетии в 2008 году якобы "соответствовало свободе народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость".

Также Медведев высказался об Украине, раскручивая дальше страшилки о "фашистском режиме", который "ждет бесславного конца". Также он пишет якобы о подготовке агрессии против РФ, что Украина вроде бы может прекратить свое существование по итогам войны, а само российское вторжение объясняет якобы необходимостью защищаться.

"Запад и координированный им Киев давно готовили масштабную агрессию против России — ей в ответ пришлось начать "специальную военную операцию", чтобы не допустить роковой развязки", — рассказывал Медведев.

Ранее мы говорили, что Медведев истерически отреагировал на мирный саммит в Джидде. По его словам, сейчас переговоры не нужны.

Напомним, что Дмитрий Медведев также сражался в истерике после подрыва Крымского моста. Он утверждал, что мифических террористов следует взрывать, а также делать все это с их домами и родственниками.