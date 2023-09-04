Атака безпілотниками: у Румунії відповіли, чи зміцнять оборону країни

Дрон. Ілюстративне фото: google.com

В районі Ізрмаїльського порту, що в Одеській області, вночі, 4 вересня, шахеди РФ впали та здетонували на території Румунії. Проте у Міністерстві оборони країни заявили, що російські атаки не становили прямої загрози для Румунії.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Там запевнили, що наразі продовжується впровадження заходів щодо посиленої уважності в наземному, морському та повітряному просторі. Також там проводиться зміцнення оборони та стримування на східному фланзі, які відповідають національному плану та планам НАТО.

Що кажуть в Румунії

У Міноборони Румунії засудили атаки на об'єкти та елементи інфраструктури України. Там назвали їх невиправданими та зазначили, що ці обстріли порушують всі міжнародні гуманітарні правила.

"Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", — додали в Міноборони країни.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.