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Атака беспилотниками: в Румынии ответили, укрепят ли оборону страны

4 сентября 2023 12:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Атака беспилотниками: в Румынии ответили, укрепят ли оборону страны
Дрон. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В районе Изрмаильского порта в Одесской области ночью, 4 сентября, шахеды РФ упали и сдетонировали на территории Румынии. Однако в Министерстве обороны страны заявили, что российские атаки не представляли прямой угрозы Румынии.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Там заверили, что продолжается внедрение мер по усиленной внимательности в наземном, морском и воздушном пространстве. Также там проводится укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге, соответствующих национальному плану и планам НАТО.

Что говорят в Румынии

В Минобороны Румынии осудили атаки на объекты и элементы инфраструктуры Украины. Там назвали их неоправданными и отметили, что эти обстрелы нарушают все международные гуманитарные правила.

"Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", — добавили в Минобороны страны.

Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область. Во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

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