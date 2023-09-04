Атака беспилотниками: в Румынии ответили, укрепят ли оборону страны

Дрон. Иллюстративное фото: google.com

В районе Изрмаильского порта в Одесской области ночью, 4 сентября, шахеды РФ упали и сдетонировали на территории Румынии. Однако в Министерстве обороны страны заявили, что российские атаки не представляли прямой угрозы Румынии.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Читайте также:

Усиление обороны страны

Там заверили, что продолжается внедрение мер по усиленной внимательности в наземном, морском и воздушном пространстве. Также там проводится укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге, соответствующих национальному плану и планам НАТО.

Что говорят в Румынии

В Минобороны Румынии осудили атаки на объекты и элементы инфраструктуры Украины. Там назвали их неоправданными и отметили, что эти обстрелы нарушают все международные гуманитарные правила.

"Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", — добавили в Минобороны страны.

Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область. Во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.