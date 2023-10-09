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Атака ХАМАСу на Ізраїль: загинули щонайменше четверо американців

9 жовтня 2023 09:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака ХАМАСу на Ізраїль: загинули щонайменше четверо американців
Люди йдуть поруч із пошкодженим автомобілем на дорозі під час запуску ракет із Сектору Гази в Ашкелоні. Фото: REUTERS/Аммар Авад
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Четверо громадян США стали жертвами атаки в Ізраїлі поблизу кордону з Газою. За даними інформаторів, ймовірно, кількість американців, що померли, збільшиться.

Про це повідомляє CNN.

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Повідомляється, що в неділю, в ході інструктажу для основних комітетів Палати представників, конгресменам було надано інформацію про те, що четверо американців втратили життя в ході агресивних дій в Ізраїлі поблизу кордону з Газою.

При цьому очікується збільшення кількості загиблих американців, згідно з джерелом.

CNN раніше інформував, що принаймні троє американців загинули внаслідок нападів на Ізраїль, ґрунтуючись на внутрішньому урядовому документі США, з яким вони мали змогу ознайомитись.

Нагадаємо, що військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — знищити можливості терористичної групи ХАМАС.

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