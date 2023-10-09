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Атака ХАМАСа на Израиль: погибли по меньшей мере четверо американцев

9 октября 2023 09:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака ХАМАСа на Израиль: погибли по меньшей мере четверо американцев
Люди идут рядом с поврежденным автомобилем на дороге во время запуска ракет из Сектора Газа в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Аммар Авад
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Четверо граждан США стали жертвами атаки в Израиле вблизи границы с Газой. По данным информаторов, вероятно, число умерших американцев увеличится.

Об этом сообщает CNN.

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Сообщается, что в воскресенье, в ходе инструктажа для основных комитетов Палаты представителей, конгрессменам была предоставлена информация о том, что четверо американцев потеряли жизнь в ходе агрессивных действий в Израиле недалеко от границы с Газой.

При этом ожидается увеличение числа погибших американцев, согласно источнику.

CNN ранее информировал, что по крайней мере трое американцев погибли в результате нападений на Израиль, основываясь на внутреннем правительственном документе США, с которым они имели возможность ознакомиться.

Напомним, что военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газа. Цель такой атаки — уничтожить возможности террористической группы ХАМАС.

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