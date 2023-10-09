Атака ХАМАСа на Израиль: погибли по меньшей мере четверо американцев
Четверо граждан США стали жертвами атаки в Израиле вблизи границы с Газой. По данным информаторов, вероятно, число умерших американцев увеличится.
Об этом сообщает CNN.
В Секторе Газа погибли американцы: что известно
Сообщается, что в воскресенье, в ходе инструктажа для основных комитетов Палаты представителей, конгрессменам была предоставлена информация о том, что четверо американцев потеряли жизнь в ходе агрессивных действий в Израиле недалеко от границы с Газой.
При этом ожидается увеличение числа погибших американцев, согласно источнику.
CNN ранее информировал, что по крайней мере трое американцев погибли в результате нападений на Израиль, основываясь на внутреннем правительственном документе США, с которым они имели возможность ознакомиться.
Напомним, что военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газа. Цель такой атаки — уничтожить возможности террористической группы ХАМАС.