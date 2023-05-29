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Атаки на Київ та Дніпро: ЄС притягне до відповідальності РФ

29 травня 2023 03:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Атаки на Київ та Дніпро: ЄС притягне до відповідальності РФ
Рятувальники розбирають завали у Дніпрі після атаки РФ. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У світі відреагували на масові атаки на українські міста та села з боку Росії. Цивілізований світ не має наміру відмовчуватися на злочинні дії Москви, тому всі відповідальні за знищення інфраструктури та смерті українців покарають.

Про це заявила представниця зовнішньополітичного відомства ЄС Набіла Массралі у Twitter.

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"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", — зазначила Массралі.

Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була  найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".

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