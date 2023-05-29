Атаки на Киев и Днепр: ЕС привлечет к ответственности РФ

Спасатели разбирают завалы в Днепре после атаки РФ. Фото: ГСЧС Украины

В мире отреагировали на массовые атаки на украинские города и деревни со стороны России. Цивилизованный мир не намерен отмалчиваться на преступные действия Москвы, поэтому все ответственные за уничтожение инфраструктуры и смерти украинцев будут наказаны.

Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства ЕС Набила Массрали в Twitter.

Читайте также:

Евросоюз обещает привлечь к ответственности руководство РФ после атак на Днепр и Киев.

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности", — отметила Массрали.

Russia's barbaric атаки continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro , now #Kyiv on dawn #KyivDay . RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defende itself. #Accountability #WarCrimes #СлаваУкраина — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) 28 мая, 2023

Напомним, минувшей ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.

Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами "Shahed".