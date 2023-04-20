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Атомний ракетний крейсер "Петр Великий" планують вивести з бойового складу ВМФ РФ

20 квітня 2023 07:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атомний ракетний крейсер "Петр Великий" планують вивести з бойового складу ВМФ РФ
Важкий атомний ракетний крейсер РФ "Петр Великий". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" може бути виведений з бойового складу Військово-морського флоту Росії. Наразі це питання перебуває в опрацюванні.

Про це повідомляє росЗМІ.

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"Петр Великий" може бути виведений з ВМФ РФ

"Наразі питання про виведення "Петра Великого" з бойового складу ВМФ перебуває в опрацюванні. Схоже, що досвід ремонту і модернізації однотипного ВАРК "Адмірал Нахімов" показав, що це дуже затратно", — розповіло джерело для ЗМІ у військово-морській сфері.

Частина особового складу ВАРК "Петр Великий" перейшла на борт ВАРК проєкту 1144.2М "Адмірал Нахімов", що проходить модернізацію, для формування нового екіпажу. 

За інформацією джерела, завдяки встановленню нових автоматизованих систем та агрегатів екіпаж модернізованого крейсера "Адмірал Нахімов" скоротиться. Раніше він становив 744 людини і 18 осіб льотного персоналу.

Ім'я важкого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" після його виведення зі складу ВМФ РФ отримає стратегічний атомний підводний ракетоносець проєкту 955А "Борей-А".

Атомохід з ім'ям "Петр Великий" буде закладений на "Севмаші" 2024 року. Згодом він стане флагманом дивізії атомоходів Північного флоту "імператорської" серії.

Нагадаємо, Резніков заявив, що після знищення ракетного крейсера "Москва" Росія втекла з острова Зміїний і розблокувала можливість "зернового коридору". А після війни крейсер стане популярною локацією для дайверів.

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