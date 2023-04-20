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Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" планируют вывести из боевого склада ВМФ РФ

20 апреля 2023 07:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" планируют вывести из боевого склада ВМФ РФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер РФ "Петр Великий". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Пока этот вопрос находится в проработке.

Об этом сообщает росСМИ.

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"Петр Великий" может быть выведен из ВМФ РФ

"Пока вопрос о выводе "Петра Великого" из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно", — рассказал источник для СМИ в военно-морской сфере.

Часть личного состава ТАРК "Петр Великий" перешла на борт ТАРК проходящему модернизацию проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" для формирования нового экипажа.

По информации источника, благодаря установке новых автоматизированных систем и агрегатов экипаж модернизированного крейсера "Адмирал Нахимов" сократится. Ранее он составлял 744 человека и 18 человек летного персонала.

Имя тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" после его выведения из состава ВМФ РФ получит стратегический атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Борей-А".

Атомоход с именем "Петр Великий" будет заложен на "Севмаше" 2024 года. Впоследствии он станет флагманом дивизии атомоходов Северного флота "Императорской" серии.

Напомним, Резников заявил, что после уничтожения ракетного крейсера "Москва" Россия сбежала с острова Змеиный и разблокировала возможность "зернового коридора". А после войны крейсер станет популярной локацией для дайверов.

Также мы писали, что 19 апреля в Черном море увеличилось количество российских кораблей до девяти. Враг продолжает оказывать психологическое давление на мирное население

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