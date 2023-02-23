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Аварія поїзда з хімікатами в США: екіпаж був попереджений про поломку транспорту

23 лютого 2023 21:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Техногенна катастрофа в Огайо 3 лютого — екіпаж був попереджений про поломку транспорту
Аварія поїзда в США
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У штаті Огайо, що в США, потяг Norfolk Southern із більш ніж 100 вагонами 3 лютого зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. Відповідно до попереднього звіту, екіпаж завантаженого токсинами потяга намагався загальмувати його, перш ніж він зійшов з рейок.

Про це пише BBC News.

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Федеральні слідчі заявили, що незадовго до інциденту екіпаж був попереджений про перегрів підшипника колеса. Сходження з рейок 3 лютого у Східній Палестині призвело до викиду токсичних хімікатів.

У результаті аварії з рейок зійшли 38 вагонів, 11 з яких перевозили небезпечні вантажі. Пізніше жителі повідомили про погане самопочуття, а також про загибель риби та диких тварин.

У попередньому звіті Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) встановлено, що підшипник колеса поїзда нагрівався за кілька миль до інциденту. Незадовго до сходження з рейок він досяг "порогового" рівня на 253F (122C) вище нормальної температури, йдеться у звіті.

Згідно з NTSB, коли машиніст застосував гальма до поїзда, була запущена автоматична система гальмування, що дозволило поїзду зупинитися та розпочати реагування.

"Після зупинки поїзда екіпаж спостерігав вогонь і дим", — йдеться в повідомленні.

Однак у звіті міститься небагато подробиць щодо того, що саме спричинило сходження з рейок і наскільки ефективною чи ні була реакція.

На пресконференції у Вашингтоні, округ Колумбія, голова NTSB Дженніфер Хоменді заявила, що аварії можна було "на 100% запобігти".

"Ми називаємо речі нещасними випадками. Немає жодного нещасного випадку. Кожній події, яку ми розслідуємо, можна запобігти", — сказала вона.

Хоменді додала, що NTSB завершив свою розслідувальну роботу на місцях. Навесні він планує провести рідкісне "слідче слухання" у Східній Палестині, щоб допитати запрошених свідків.

Вона сказала, що слухання допоможуть проінформувати громадськість, зібрати інформацію, обговорити можливі рішення та "побудувати консенсус для змін".

Остаточний звіт, ймовірно, займе від 12 до 18 місяців, сказала пані Хоменді, хоча NTSB "без вагань надасть термінову рекомендацію щодо безпеки", якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, 14 лютого, біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.

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