Техногенная катастрофа в Огайо 3 февраля — экипаж был предупрежден об поломке транспорта

Авария поезда в США

В штате Огайо в США поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами 3 февраля сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. Согласно предварительному отчету, экипаж загруженного токсинами поезда пытался затормозить его, прежде чем он сошел с рельсов.

Об этом пишет BBC News.

Катастрофа в Огайо

Федеральные следователи заявили, что незадолго до инцидента экипаж был предупрежден о перегреве подшипника колеса. Сход с рельсов 3 февраля в Восточной Палестине привел к выбросу токсичных химикатов.

В результате аварии с рельсов сошли 38 вагонов, 11 из которых перевозили опасные грузы. Позже жители сообщили о плохом самочувствии, а также о гибели рыбы и диких животных.

В предварительном отчете Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) установлено, что подшипник колеса поезда нагревался за несколько миль до инцидента. Незадолго до схождения с рельсов он достиг "порогового" уровня на 253F (122C) выше нормальной температуры, говорится в отчете.

Согласно NTSB, когда машинист применил тормоз к поезду, была запущена автоматическая система торможения, что позволило поезду остановиться и начать реагирование.

"После остановки поезда экипаж наблюдал огонь и дым", — говорится в сообщении.

Однако в отчете содержится немного подробностей относительно того, что именно повлекло за собой схождение с рельсов и насколько эффективной или нет была реакция.

На пресс-конференции в Вашингтоне, округ Колумбия, глава NTSB Дженнифер Хоменди заявила, что аварии можно было "на 100% предотвратить".

"Мы называем вещи несчастными случаями. Нет ни одного несчастного случая. Каждое событие, которое мы расследуем, можно предотвратить", — сказала она.

Хоменди добавила, что NTSB завершил расследовательскую работу на местах. Весной он планирует провести редкое "следственное слушание" в Восточной Палестине, чтобы допросить приглашенных свидетелей.

Она сказала, что слушания помогут проинформировать общественность, собрать информацию, обсудить возможные решения и "построить консенсус для перемен".

Окончательный отчет, вероятно, займет от 12 до 18 месяцев, сказала Хоменди, хотя NTSB "без колебаний предоставит срочную рекомендацию по безопасности", если это потребуется.

Напомним, 14 февраля, у побережья Ливии произошла кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.