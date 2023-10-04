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Аварія туристичного автобусу в Італії: в МЗС повідомили про чотирьох загиблих українців

4 жовтня 2023 13:14
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Павло Зінченко
редактор
Аварія туристичного автобусу в Італії: в МЗС повідомили про чотирьох загиблих українців
Аварія туристичного автобусу біля Венеції. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Італії завершилася ідентифікація тіл загиблих внаслідок падіння автобуса з туристами неподалік Венеції. Стало відомо, що серед загиблих четверо українців.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.

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"Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення", — розповів виданню Ніколенко.

За його словами, постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає.

"Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними", — додав Ніколенко.

Раніше ми повідомляли, що біля Венеції сталася ДТП, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина, ще 18 отримали поранення. За попередніми даними, повідомлялося про п'ятьох українців.

Попередньо автобус проламав бар'єр, перелетівши приблизно 10 метрів, торкаючись лінії електропередач, згодом зіткнувшись із землею та миттєво спалахнувши. Оскільки транспорт працював на метані, деякі люди згоріли на місці.

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