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Авария туристического автобуса в Италии: в МИД сообщили о четырех погибших украинцах

4 октября 2023 13:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Авария туристического автобуса в Италии: в МИД сообщили о четырех погибших украинцах
Авария туристического автобуса возле Венеции. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Италии завершилась идентификация тел погибших в результате падения автобуса с туристами недалеко от Венеции. Стало известно, что среди погибших четверо украинцев.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.

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"Итальянская сторона завершила идентификацию лиц людей, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения", — рассказал изданию Николенко.

По его словам, пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угроз их жизни нет.

"Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными", — добавил Николенко.

Ранее мы сообщали, что возле Венеции произошло ДТП, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, еще 18 получили ранения. По предварительным данным, сообщалось о пяти украинцах.

Предварительно автобус проломил барьер, перелетев примерно 10 метров, касаясь линии электропередач, соприкоснувшись с землей и мгновенно вспыхнув. Поскольку транспорт работал на метане, некоторые люди сгорели на месте.

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