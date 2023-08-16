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Авіакомпанія Delta Air Lines намагалася зняти з рейсу чоловіка через антиросійську футболку

16 серпня 2023 19:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Авіакомпанія Delta Air Lines намагалася зняти з рейсу чоловіка через антиросійську футболку
Літак авіакомпанії Delta Air Lines. Фото: пресслужба авіалінії
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Персонал рейсу "Амстердам — Детройт" авіакомпанії Delta Air Lines хотіли зняти чоловіка з рейсу через те, що він був одягнений в антиросійській футболці. Персонал вважав, що вона "когось" може збентежити.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам учасник події. 

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Деталі події

Як відомо, 14 серпня співробітники авіакомпанії Delta Air Lines намагалися зняти з рейсу KL6054 "Амстердам - Детройт" чоловіка, через те, що він був одягнений в антиросійській футболці, де було написано "Fuck Putin".  Працівники пояснюючи це тим, що "когось" вона може збентежити.

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Українець в антиросійській футболці. Фото: facebook.com/rocker.sashok

"Єдині, кого вона може збентежити, — це фашисти, що підтримують міжнародний тероризм і геноцид проти українців в особі росіян і Путіна, який визнаний Міжнародним Кримінальним Судом військовим злочинцем і знаходиться в міжнародному розшуку. Мабудь думка цих фашистів дуже важлива для Delta Air Lines", — сказав український турист. 

Він додав, що жодні аргументи до уваги не бралися, а для того, щоб сісти на літак чоловік мусив накинути на футболку сорочку, аби не було видного надпису.

"Що ж, вкотре було приємно пізнати цінності "західної цивілізації": лицемірство, нелюдяність, боягузтво і, звісно ж, бізнес "as usual". Тим часом "західні" суспільства продовжують вчити українців правам людини, людяності та емпатії. Ага, давайте ще", — підсумував українець. 

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Допис українця у Facebook. Фото: скріншот

Нагадаємо, у липні в одному із кафе Києва співали Лєпса та виганяли тих, хто критикував "концерт". 

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