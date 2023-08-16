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Авиакомпания Delta Air Lines пыталась снять с рейса мужчину из-за антироссийской футболки

16 августа 2023 19:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Авиакомпания Delta Air Lines пыталась снять с рейса мужчину из-за антироссийской футболки
Самолет авиакомпании Delta Air Lines. Фото: пресс-служба авиалинии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Персонал рейса "Амстердам — Детройт" авиакомпании Delta Air Lines хотели снять мужчину с рейса из-за того, что он был одет в антироссийскую футболку. Персонал считал, что она "кого-то" может смутить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам участник происшествия.

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Детали события

Как известно, 14 августа сотрудники авиакомпании Delta Air Lines пытались снять с рейса KL6054 "Амстердам — Детройт" мужчину из-за того, что он был одет в антироссийской футболке, где было написано "Fuck Putin". Работники объясняя это тем, что "кого-то" она может смутить.

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Украинец в антироссийской футболке. Фото: facebook.com/rocker.sashok

"Единственные, кого она может смутить, — это фашисты, поддерживающие международный терроризм и геноцид против украинцев в лице россиян и Путина, который признан Международным Уголовным Судом военным преступником и находится в международном розыске. Пожалуй, мнение этих фашистов очень важно для Delta Air Lines", — сказал украинский турист.

Он добавил, что никакие аргументы во внимание не принимались, а для того, чтобы сесть на самолет мужчина должен был накинуть на футболку рубашку, чтобы не было видно надписи.

"Что ж, еще раз было приятно узнать ценности "западной цивилизации": лицемерие, бесчеловечность, трусость и, конечно же, бизнес "as usual". Между тем "западные" общества продолжают учить украинцев правам человека, человечности и эмпатии. Ага, давайте еще", — подытожил украинец.

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Сообщение украинца в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, в июле в одном из кафе Киева пели Лепса и выгоняли тех, кто критиковал "концерт".

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