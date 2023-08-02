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Авіакомпанія Туркменістану припинила польоти до Москви: причини

2 серпня 2023 15:11
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Авіакомпанія Туркменістану припинила польоти до Москви: причини
Авіалайнер компанії "Туркменські авіалінії". Фото: Uanews
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Флагманська авіакомпанія Туркменістану призупинила польоти в Москву з міркувань безпеки після атак безпілотників на російську столицю.

Про це повідомляє Reuters.

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"У зв'язку із ситуацією в Московській повітряній зоні та на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів усі рейси "Туркменських авіаліній" за маршрутом Ашхабад-Москва-Ашхабад будуть припинені", — йдеться у повідомленні авіакомпанії.

"Туркменські авіалінії" заявили, що тепер літатимуть до Казані, яка знаходиться більш ніж за 700 км на схід від Москви.

Росія заявляє, що протягом останніх кількох днів збила "українські безпілотники" поблизу і над Москвою, хоча повідомлень про постраждалих немає. У вівторок, 1 серпня, вдруге за три дні безпілотник завдав удару по висотній будівлі в діловому районі Москви, в якій розташовані три міністерства уряду Росії.

Атаки безпілотників змусили Внуково, один із московських аеропортів, ненадовго закритися, але пізніше він відновив повноцінну роботу.

При цьому Україна не взяла на себе відповідальність за удари.

Раніше ми розповідали, вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.

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