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Авиакомпания Туркменистана прекратила полеты в Москву: причины

2 августа 2023 15:11
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Авиакомпания Туркменистана прекратила полеты в Москву: причины
Авиалайнер компании "Туркменские авиалинии". Фото: Uanews
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Флагманская авиакомпания Туркменистана приостановила полеты в Москву из соображений безопасности после атак беспилотников на российскую столицу.

Об этом сообщает Reuters .

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"В связи с ситуацией в Московской воздушной зоне и на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов все рейсы "Туркменских авиалиний" по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад будут прекращены", - говорится в сообщении авиакомпании.

"Туркменские авиалинии" заявили, что теперь будут летать в Казань, которая находится более чем в 700 км к востоку от Москвы.

Россия заявляет, что за последние несколько дней сбила "украинские беспилотники" поблизости и над Москвой, хотя сообщений о пострадавших нет. Во вторник, 1 августа, второй раз за три дня беспилотник нанес удар по высотному зданию в деловом районе Москвы, в котором расположены три министерства правительства России.

Атаки беспилотников заставили Внуково, один из московских аэропортов, ненадолго закрыться, но позже он возобновил полноценную работу.

При этом, Украина не взяла на себя ответственность за удары.

Ранее мы рассказывали, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв . По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.

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