Австралія хоче захистити потік допомоги для України та вжила заходів

Літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail. Фото: ua.depositphotos.com

Австралійський літак E-7A Wedgetail буде розміщений у Німеччині, на прохання США, з метою забезпечення безпеки міжнародної допомоги, яка спрямовується Україні. Ця ініціатива розпочне свою роботу найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Згідно з оголошенням з Білого дому, ця дія посилить заходи безпеки, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну, та забезпечить своєчасне сповіщення про можливі загрози.

Додатково, США висловили вдячність за рішення Австралії надати Україні 13 мільйонів доларів на військові потреби, які включають техніку протидії дронам і пристрої для знешкодження мін.

"Ми категорично засуджуємо дії Росії, спрямовані проти України, які є порушенням міжнародних стандартів, включаючи принципи Статуту ООН. Це також ставить під загрозу світову продовольчу та енергетичну стабільність", — йдеться у заяві лідерів США та Австралії.

Також сторони наполегливо вимагають від Росії повернути свої війська до меж міжнародно встановлених кордонів України. США та Австралія поєднують зусилля для підтримки України та її права розв'язувати проблеми всередині країни самостійно.

Нагадаємо, що Україна та Норвегія домовилися про посилення співпраці в енергетичній сфері. Воно діятиме в рамках програми Нансена, за якою передбачається надання Україні допомоги на суму 105 мільярдів гривень.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Так, ФРН готує зимовий пакет допомоги України у розмірі 1,4 млрд євро.