Австралия хочет защитить поток помощи для Украины и приняла меры

Самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail. Фото: ua.depositphotos.com

Австралийский самолет E-7A Wedgetail будет размещен в Германии, по просьбе США, с целью обеспечения безопасности международной помощи, направляемой Украине. Эта инициатива начнёт свою работу в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Согласно объявлению из Белого дома, данное действие усилит меры безопасности, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину, и обеспечит своевременное оповещение о возможных угрозах.

Дополнительно, США выразили признательность за решение Австралии предоставить Украине 13 миллионов долларов на военные нужды, которые включают в себя технику противодействия дронам и устройства для обезвреживания мин.

"Мы категорически осуждаем действия России, направленные против Украины, которые являются нарушением международных стандартов, включая принципы Устава ООН. Это также ставит под угрозу мировую продовольственную и энергетическую стабильность", — говорится в заявлении лидеров США и Австралии.

Также стороны настойчиво требуют от России вернуть свои войска в рамки международно установленных границ Украины. США и Австралия объединяют усилия для поддержки Украины и её права решать проблемы внутри страны самостоятельно.

Напомним, что Украина и Норвегия договорились об усилении сотрудничества в энергетической сфере. Оно будет действовать в рамках программы Нансена, согласно которой предполагается предоставление Украине помощи на сумму 105 миллиардов гривен.

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Так, ФРГ готовит зимний пакет пособий Украины в размере 1,4 млрд евро.