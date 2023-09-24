Австралія підтримала вимогу Зеленського позбавити Росію вето в Раді Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН. Фото: Dreamstime

Австралія висловила підтримку щодо вимоги Президента України Володимира Зеленського позбавити РФ права вето в Раді Безпеки ООН. Відповідну заяву зробила голова Міністерства закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Ми повинні вимагати від постійних членів більше, включно з обмеженнями на використання права вето. Росія знущається з ООН щодня, коли продовжує своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", — заявила Вонг.

Також вона пропонує більше представництв для Африки, Латинської Америки і Азії, зокрема постійні місця для Індії та Японії. Австралія претендує на місце в Раді безпеки ООН на 2029-2030 роки.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час виступу в ООН розкритикував присутність держави-терориста РФ в Радбезі. За його словами, це робить організацію недієздатною.

Також ми повідомляли, що на Радбезі ООН представник Росії Василь Небензя та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров були дуже нервові. Прибічники російського диктатора Володимира Путіна впадали в істерику та проявляли панічні настрої.

Додамо, що очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до перемовин з Україною. Однак, за його словами, Кремль не буде розглядати ніяких пропозицій стосовно припинення вогню.