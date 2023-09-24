Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН
Австралия выразила поддержку по требованию Президента Украины Владимира Зеленского лишить РФ права вето в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Об этом сообщает Bloomberg.
Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН
"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН ежедневно, когда продолжает свое незаконное и безнравственное вторжение в Украину", — заявила Вонг.
Также она предлагает больше представительств для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии. Австралия претендует на место в Совбезе ООН на 2029-2030 годы.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН подверг критике присутствие государства-террориста РФ в Совбезе. По его словам, это делает организацию недееспособной.
Также мы сообщали, что на Совбезе ООН представитель России Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров были очень нервные. Приверженцы российского диктатора Владимира Путина впадали в истерику и проявляли панические настроения.
Добавим, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.