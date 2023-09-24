Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото: Dreamstime

Австралия выразила поддержку по требованию Президента Украины Владимира Зеленского лишить РФ права вето в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН ежедневно, когда продолжает свое незаконное и безнравственное вторжение в Украину", — заявила Вонг.

Также она предлагает больше представительств для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии. Австралия претендует на место в Совбезе ООН на 2029-2030 годы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН подверг критике присутствие государства-террориста РФ в Совбезе. По его словам, это делает организацию недееспособной.

Также мы сообщали, что на Совбезе ООН представитель России Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров были очень нервные. Приверженцы российского диктатора Владимира Путина впадали в истерику и проявляли панические настроения.

Добавим, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.