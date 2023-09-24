Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН arrow

Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН

24 сентября 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН. Фото: Dreamstime
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Австралия выразила поддержку по требованию Президента Украины Владимира Зеленского лишить РФ права вето в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН

"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН ежедневно, когда продолжает свое незаконное и безнравственное вторжение в Украину", — заявила Вонг.

Также она предлагает больше представительств для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии. Австралия претендует на место в Совбезе ООН на 2029-2030 годы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН подверг критике присутствие государства-террориста РФ в Совбезе. По его словам, это делает организацию недееспособной.

Также мы сообщали, что на Совбезе ООН представитель России Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров были очень нервные. Приверженцы российского диктатора Владимира Путина впадали в истерику и проявляли панические настроения.

Добавим, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз