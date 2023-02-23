Австралія пообіцяла Україні безпілотники та вводить нові санкції проти рф

Армія Австралії

Австралія пообіцяла Україні безпілотники Також Федеральний уряд Австралії повідомив про нові санкції проти людей і організацій, які пов'язані з продовженням вторгнення Росії в Україну.

Про це пише ABC.

Санкції проти рф

У рамках цих санкцій сили оборони України матимуть доступ до австралійських безпілотних систем вартістю 33 мільйони доларів. Допомога у вигляді безпілотних систем надасть Збройним силам України можливості розвідки, спостереження та розвідки на полі бою. Президент України Володимир Зеленський уже кілька разів закликав західних союзників збільшити військову допомогу його країні, стверджуючи, що швидкість надання такої допомоги має важливе значення для життя українських громадян.

Крім того, австралійські військові сприяють навчанню українських силовиків. Минулого місяця Австралія поєднала свої зусилля з французьким урядом для виробництва боєприпасів для українського опору.

Введено також фінансові санкції і заборони на поїздки для ще 90 осіб і 40 організацій, які, на думку австралійського уряду, причетні до вторгнення Росії в Україну. Наразі під санкції потрапили понад 1000 осіб та організацій.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що режим санкцій Австралії проти Росії є найсуворішим і відображає підтримку народу України та принципів суверенітету та територіальної цілісності.

"Австралія запроваджує додаткові санкції проти тих у російському уряді, хто допомагає продовжувати цю війну, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду для виправдання цієї війни", — заявила міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Нагадаємо, Норвегія якнайшвидше відправить в Україну танки Leopard 2 німецького виробництва. Швидше за все, вони прибудуть до країни вже у березні.

Також ми писали, що Данія надсилає в Україну самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва. Уряд вирішив передати усі 19 гаубиць.